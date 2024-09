Serie C, Gomez cala il tris ma non basta. Finisce 3-3 tra Crotone e Potenza

calcio

CROTONE Potenza e Crotone tornano in campo dopo il turno infrasettimanale. Finisce 3-3 il match. Al 19esimo del primo tempo, il Crotone è in vantaggio con Gomez: l’attaccante infila di testa il portiere avversario. Al 43esimo però il Potenza pareggia grazie al bomber Caturano. L’esperto attaccante non può sbagliare: 1-1 al “Viviani. La reazione degli ospiti è immediata, e un minuto dopo segna ancora con Gomez. Lo stesso attaccante ad inizio ripresa cala il tris e si regala una tripletta. Il Potenza riesce ad accorciare le distanze al 58esimo con Schimmenti e all’81esimo trova il gol del pari con Ghisolfi.