Air Transat, dall’estate 2025 voli diretti da Lamezia a Toronto

COLLEGAMENTI AEREI

LAMEZIA TERME Air Transat continua a rafforzare la sua presenza sul mercato italiano e, a partire da maggio 2025, offrirà voli diretti da tre aeroporti in Italia: Roma Fiumicino, Venezia Marco Polo e Lamezia Terme per Toronto e Montréal.

Durante l’estate 2025 saranno ben 19 i voli diretti dall’Italia al Canada: sarà inoltre possibile raggiungere Cancun (da Roma e Venezia) e Lima (solo da Roma) con una coincidenza a Toronto o Montréal.

Il 2 maggio partiranno i collegamenti da Venezia a Montréal (2 voli a settimana); lo stesso giorno partiranno anche i collegamenti da Roma verso Montréal (5 a settimana; uno al giorno, poi, dal 20 giugno). Il giorno dopo, invece, decolleranno i voli da Roma e Venezia verso Toronto: dalla Capitale saranno 5 le frequenze settimanali (diventeranno 7 a partire dal 21 giugno), mentre da Venezia sarà offerto un volo a settimana (diventeranno 2 dal 24 giugno). Il 26 giugno, infine, partirà anche il Lamezia Terme-Toronto: per questa rotta Air Transat offrirà un volo settimanale. Air Transat opera con una flotta di 37 aeromobili: 7 Airbus A321, 15 A321neoLR, 2 Boeing 737-MAX 8, 11 Airbus A330-200 e 2 A330-300. I voli dall’Italia verso il Canada sono operati con gli A330 configurati in due classi di servizio: 346 posti in economy e 12 in club class.

