Cetraro, la Provincia autorizza l’acquisto di un immobile da destinare a caserma dei carabinieri

lotta alla mafia

COSENZA La Provincia di Cosenza annuncia con soddisfazione l’acquisizione di un immobile situato a Cetraro, che sarà destinato a diventare sede della nuova caserma dei Carabinieri. L’autorizzazione all’acquisto è stata deliberata dal Consiglio Provinciale questa mattina, su iniziativa della Presidente Succurro, con la sola astensione dei Consiglieri di minoranza. «Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti nel potenziamento della presenza delle forze dell’ordine nel territorio, fortemente condizionato dalla presenza della ‘ndrangheta e di altre organizzazioni mafiose» – ha commentato la Presidente Rosaria Succurro, aggiungendo che «l’immobile, strategicamente ubicato, andrà a costituire un presidio di legalità fondamentale per il contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata che da anni affliggono non solo Cetraro, ma l’intero litorale tirrenico cosentino. La Provincia, nei suoi sforzi per garantire sicurezza e legalità, riconosce l’importanza di una presenza costante delle istituzioni nella lotta contro l’illegalità». A relazionare sul punto il Dirigente dott. Giuseppe Meranda, che ha tracciato la storia dell’immobile, la cui realizzazione è iniziata nel 2001 proprio con questa finalità e che, per vicissitudini varie ha visto l’avvio da parte del Tribunale di Paola di una procedura esecutiva nei confronti della Ditta incaricata, tutt’ora pendente. Nel 2022 – anno di insediamento dell’Amministrazione Succurro, da sempre attenti alle problematiche di sicurezza dei territori – è stata avviata l’azione della Provincia di Cosenza, in sinergia con la stessa Arma dei Carabinieri, Prefettura e Demanio, arrivata a definizione con l’autorizzazione formale del Giudice datata febbraio 2024 e anche a seguito di interlocuzione con la Ditta interessata. È importante sottolineare che l’accordo di cui trattasi prevede un onere di acquisto nella misura del 60% dei crediti vantati dalla procedura giudiziaria – quindi molto favorevole per la Provincia – che l’Ente finanzierà tramite diverso utilizzo di mutui già contratti. L’operazione prevede un’assunzione di proprietà dell’immobile da parte della Provincia e una concessione a titolo oneroso nei confronti dello Stato. Inoltre, il patrimonio immobiliare dell’Ente va ad arricchirsi ulteriormente, portando benefici evidenti a fronte di mutui che saranno finanziati con i canoni di locazione. «Ciò che però riteniamo fondamentale – ha dichiarato in conclusione Rosaria Succurro – è che restituiamo al territorio presidi di legalità e sicurezza. La presenza della caserma dei Carabinieri a Cetraro rappresenterà non solo un deterrente contro la criminalità, ma anche un simbolo di speranza e resilienza per tutti i cittadini che desiderano vivere in un contesto di legalità e rispetto. Tutto ciò grazie a una grande sinergia fra le istituzioni interessate».

