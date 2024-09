“Eventi di promozione culturale”, 42 i progetti ammessi a finanziamento – LA GRADUATORIA

dalla cittadella

CATANZARO Sono 42 gli eventi ammessi al finanziamento nell’ambito del bando sugli “eventi di promozione culturale 2024” pubblicato lo scorso mese di marzo dal Dipartimento Istruzione della Regione Calabria. Sul sito istituzionale dell’ente il Dipartimento ha pubblicato il decreto con la graduatoria definitiva degli ammessi e dei non ammessi: la graduatoria può essere consultata anche alla fine di questo articolo. «L’avviso – si legge nel decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria è orientato alla valorizzazione e alla migliore fruizione del patrimonio culturale regionale. Specificatamente, con lo stesso s’intende sostenere la promozione, la qualificazione, la realizzazione di eventi culturali, consolidati nel tempo per più edizioni, in grado di mobilitare significativi flussi turistici. Altri 26 progetti sono stati ammessi ma non sono finanziabili per carenza di risorse». La dotazione finanziaria messa a disposizione della Regione era pari a circa 4 milioni.

