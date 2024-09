Sottoscritto il contratto integrativo decentrato del comparto della Giunta regionale: la soddisfazione del Csa-Cisal

l’accordo

CATANZARO Nella giornata di venerdì 27 settembre l’Amministrazione regionale e le parti sindacali hanno sottoscritto il “Contratto Integrativo Decentrato del Personale della Comparto della Giunta Regionale – Criteri di Riparto delle Risorse anno 2024”.

La sigla definitiva dell’accordo è stata possibile a seguito dell’esame di compatibilità effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 36 del 12 agosto 2024.

Lo rende noto il dirigente sindacale del CSA-Cisal Gianluca Tedesco, che aggiunge: “Il nuovo accordo entrerà nella fase operativa nei prossimi giorni sostituendo quello scaduto e consentirà il riconoscimento degli istituti contrattuali agli oltre due mila dipendenti dell’Amministrazione regionale, per come determinati nell’accordo”.

Il dirigente sindacale, esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto, afferma ancora: “Si è trattato di un lavoro minuzioso e proficuo che, grazie all’impegno delle due delegazioni (datoriale e sindacale), è stato contraddistinto dall’ascolto reciproco, nel quale ciascuno ha saputo fare la propria parte con coraggio e grande senso di responsabilità”.

“Un ringraziamento sentito va ai dirigenti della Delegazione Trattante di parte pubblica e di parte sindacale, al personale del Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” e a tutti i rappresentati sindacali RSU per la collaborazione costruttiva e l’impegno profuso per la stipula definitiva del _Contratto Integrativo Decentrato del Personale della Comparto della Giunta Regionale_. Essa – ha aggiunto Tedesco – rappresenta un traguardo importante per i dipendenti della Giunta regionale e la migliore premessa per raccogliere le prossime sfide future al fine di rendere migliori le condizioni di tutti i lavoratori”.

Il dirigente sindacale conclude: “Siamo coscienti e consapevoli che non si può mai abbassare la guardia di fronte alle impegnative sfide che nel prossimo futuro dovremo affrontare, ma lo faremo con la consueta determinazione e passione che ci contraddistinguono”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato