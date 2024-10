Bergarè, a Reggio l’evento dedicato al bergamotto, “principe” degli agrumi

l’evento

Da domani e fino al 6 ottobre il castello aragonese di Reggio calabria sarà la location per la terza edizione di Bergarè, l’evento organizzato dalla Camera di commercio di Reggio Calabria, in collaborazione con la Città di Reggio Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, insieme alle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo e degli operatori della filiera. L’evento, pensato per valorizzazione del Bergamotto, è l’occasione per ragionare e confrontarsi sui numeri attuali e sulle prospettive di un prodotto fortemente identitario e straordinario veicolo di promozione territoriale.

«Il bergamotto – sottolinea Diego Suraci, direttore di Confagricoltura Reggio Calabria – è il principe degli agrumi ed oggi finalmente viene utilizzato in molti settori, dalla profumeria al frutto fresco, dalla pasticceria agli aspetti salutistici. Purtroppo, come tutte le colture in provincia di Reggio Calabria quest’anno, così come nella stagione passata, il Bergamotto è un po’ in sofferenza a causa delle condizioni meteo che non sono state facili con la siccità che ha in parte condizionato la produzione». Con riferimento al prezzo riconosciuto ai produttori il direttore dell’organizzazione agricola rileva un livello stabile «non abbiam oancora indicazioni di dettaglio tuttavia – sottolinea Suraci – il prezzo dovrebbe essere sui livelli di quello del 2023 con circa 82/83 centesimi al chilo. Tutto però è ovviamente condizionato come dicevo prima dalle condizioni meteo, il Bergamotto è un agrume che necessita di molta acqua e la siccità di quest’anno certo non è stata salutare». «Anche sull’essenza – aggiunge Suraci – non abbiam ancora indicazioni concrete ma di certo non avremo problemi sulle quantità considerato il fatto che sono disponibili delle giacenze che possono essere utilizzate dalla trasformazione». Negli ultimi anni – anche sulla spinta di una redditività significativamente accresciuta rispetto ai decenni passati – si è assistito ad una crescita delle superfici investite a bergamotteti «i bandi degli ultimi anni hanno spinto le aziende ad aumentare la superficie produttiva, cosi come hanno indotto chi aveva disponibilità di terreni ad investire sul bergamotto, in ogni caso dai dati che abbiamo non tutte i percorsi arriveranno a conclusione o per i tempi o per il fatto che le condizioni climatiche di questi ultimi periodi hanno spinto più d’uno a rinunciare. L’aumento esponenziale delle superfici, dunque, alla fine non ci sarà».

«L’evento per eccellenza per la promozione e valorizzazione»

Muove anche da queste premesse la condivisione delle organizzazioni agricole e di Confagricoltura di Bergarè, quattro giorni di eventi dedicate al Bergamotto «è ormai diventato – sottolinea Suraci – l’evento per eccellenza per la promozione e la valorizzazione di questo nostro prodotto ma lo è anche dell’intero territorio che è fortemente legato a questo agrume ed alle sue peculiarità. Quella di quest’anno è un’edizione interessante, ci saranno molte novità che di sicuro forniranno riscontri più che positivi. «Tra le molte iniziative mi piace evidenziare – aggiunge ancora Suraci – il Berga-THON, sarà una vera e propria concorso di idee rivolto a startupper, imprenditori, tecnici e creativi con l’obiettivo di incoraggiare la creatività, stimolare lo sviluppo di idee di business e soluzioni innovative nella filiera turistica e selezionare progetti con maggiore potenzialità».

Confagricoltura parteciperà in collaborazione con ConfCommercio con un progetto di cui ovviamente non posso anticipare i contenuti ma che risponde in pieno al percorso di un hackathon pensato per innovare il turismo partendo dalla tradizione del bergamotto». (redazione@corrierecal.it)