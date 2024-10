Catanzaro, Polito: «Ci aspettavamo di più ma nessuno ha detto che dobbiamo andare in A»

calcio serie b

CATANZARO Un inizio di campionato ampiamente al di sotto delle aspettative, tra punti di campionato raccolti e gioco espresso sul campo. Forse anche per questo oggi il ds del Catanzaro Ciro Polito ha incontrato la stampa per un primo bilancio della sua nuova avventura in giallorosso. «Noi – ha affermato il dirigente – sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile dopo una stagione strepitosa. Subentrare, specie per un allenatore nuovo, non è semplice. Non abbiamo cambiato molto e cambiare l’idea di calcio non sempre è facile ma io, guardando gli allenamenti e le partite posso dire che questa è una squadra compatta. Forse stiamo offendendo poco, tante partite di B si sbloccano sui calci da fermo e noi siamo a zero in questa casella. Ma credo che la squadra sia in crescita. Ci aspettavamo qualcosa di più, è vero, ma oggi io sono abbastanza contento e sereno, questa è una squadra che può fare diversi moduli. Quello che conta è l’equilibrio, nessuno ha detto che dobbiamo andare in serie A. Dobbiamo consolidare la categoria e questo passa attraverso una bella lotta. Visto che la piazza e la curva sono i primi lottatori, la squadra deve fare lo stesso. Sappiamo bene che sarà un anno difficile e tosto, per noi e per tutti». «Io – ha continuato il ds – sono soddisfatto del lavoro che è stato fatto e della rosa». Polito ha escluso che Caserta sia in discussione, anche in caso di sconfitta contro il Modena.

Sul calciomercato e, in special modo, sull’abbondanza della rosa, Polito è stato chiaro: «Abbiamo qualche giocatore in più in qualche reparto? Non importa, la gestione è semplicissima, basta essere chiari con i giocatori. In B avere qualche elemento in più in attacco non può che fare bene, poi abbiamo due calciatori per reparto». (redazione@corrierecal.it)

