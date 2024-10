Consiglio, via libera al bilancio consolidato. Scintille Mammoliti-Mancuso sulle interrogazioni

la seduta

REGGIO CALABRIA Il Consiglio regionale in apertura dei lavori ha approvato il Bilancio consolidato dell’aula. Sul punto si è registrato una polemica accesa dal consigliere regionale del Pd Raffaele Mammoliti, che, con riferimento all’ordine del giorno che prevede in conclusione anche lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, ha espresso delle critiche alla gestione del sindacato ispettivo. “Inaccettabile – ha detto Mammoliti – che non si risponda alle interrogazioni in tempo o non si calendarizzino proposte di legge dell’opposizione presentate due anni fa, o che un assessore, com’è il caso di oggi, continui a essere assente, chiedo al presidente del Consiglio di intervenire per garantire il rispetto delle prerogative dei consiglieri regionali. Per rispetto al mio collega Alecci che ha votato a favore nell’Ufficio di presidenza voterò a favore di questo bilancio ma così non può andare avanti”. A replicare il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso: “Informo il consigliere Mammoliti che sono stati convocati tutti i presidenti delle commissioni consiliari per avviare un percorso condiviso ed ovviare ai ritardi sulla calendarizzazione delle proposte di legge. Prendo però atto che Mammoliti critica il comportamento del suo collega di partito in Ufficio di presidenza. Le risposte alle interrogazioni rivolte all’assessore oggi assente ce le ho io, informalmente può venire qui a prendersele: l’assessore in questione è a Roma per congedo ufficiale”. Mammoliti controreplica: “Non ho espresso alcuna critica ai colleghi del mio partito, semplicemente ho posto il tema del mancato rispetto nei confronti dell’opposizione. Il rilievo è nei confronti del presidente del Consiglio che dovrebbe vigilare sui lavori del Consiglio e dei suoi organismi”. Sul punto all’ordine del giorno si è astenuto Antonio Lo Schiavo, capogruppo del Misto, secondo cui “bisogna migliorare la capacità di spesa del Consiglio regionale, quanto alle interrogazioni sono inefficaci e sono l’unico strumento a nostra disposizione ma vanno espletate in tempi ragionevoli”. Nel prosieguo dei lavori, il Consiglio regionale ha poi approvato lo Statuto della Fondazione Istituto regionale per la comunità greca e il programma annuale di attività del Corecom. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato