Città unica, il Pd cosentino: «Lavoriamo insieme per arrivare preparati alla fusione»

il punto

COSENZA «Se oggi la città unica Cosenza, Rende e Castrolibero non è procedura forzata di scioglimento coercitivo in 4 mesi, vero e proprio blitz della Regione Calabria, lo dobbiamo al gruppo Pd in consiglio regionale che con spirito costruttivo e intelligente ha posticipato la procedura e blindato i percorsi municipali fino al 2027 senza mettere in discussione la città unica stessa, il vero futuro dell’area urbana. Ne prossimi due anni dovremo lavorare tutti insieme per arrivare preparati alla fusione, armonizzando i programmi urbanistici, razionalizzando le piante organiche, mettendo in comune i servizi e preparando uno statuto in grado anche di valorizzare le specificità dei diversi territori. Tutti pensiamo che la città unica sia un’imperdibile opportunità di crescita politica, economica, commerciale, sociale della nostra area urbana che sarà così capace di riaffermare il suo ruolo di guida nell’intera regione». Così, in una nota, i consiglieri e capigruppo in seno al consiglio comunale di Cosenza.

1)Graziadio Francesco

2)Tinto Gianfranco

3)Trecroci Aldo

4)Rende Biancamaria

5)Fuorivia Raffaele

6)Golluscio Andrea

7)Sacco Roberto

8)Bresciani Alessandra

9) Frammartino Domenico

10)Puzzo Daniela

11)Gigliotti Francesco

12)Assunta Mascaro

13) Giuseppe Mazzuca