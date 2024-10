Massimo Ferrero (“Er Viperetta”) riparte dalla Calabria. «Voglio far volare la Paolana»

il fatto

PAOLA Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria, torna nel mondo del calcio ripartendo dalla Calabria con la squadra della Paolana. «Ho una missione qui», ha spiegato ai microfoni di ZigoZago appena arrivato all’aeroporto di Lamezia Terme, «un mio amico mi ha salvato la vita, il professore Pierluigi Bove (noto urologo, ndr) che è di Paola, e dunque io gli devo un favore». Ferrero ha confermato di essere interessato alla Paolana, la squadra biancoceleste di Paola, nel Cosentino, che milita nel campionato di Eccellenza calabrese. «Sto andando a Paola perché c’è una squadra di calcio che dobbiamo fare volare», ha affermato “Er Viperetta”, «Bove sarà il mio riferimento e ricoprirà la carica di presidente onorario. Dobbiamo prendere la Paolana e portarla nei “prati verdi”». In programma c’è un incontro con il primo cittadino di Paola, Giovanni Politano: «Se il sindaco fa delle strutture porteremo questa squadra in alto».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato