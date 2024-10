Assistenza sanitaria e liste d’attesa, Occhiuto insedia l’Unità centrale di gestione – NOMI

DALLA REGIONE

CATANZARO Con un proprio decreto il presidente della Regione Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario della sanità calabrese, ha nominato i componenti della “Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa”. Ne fanno parte lo stesso Occhiuto quale commissario e poi i sub commissari “pro tempore”, Iole Fantozzi ed Ernesto Esposito, il dg del Dipartimento Tutela della Salute della Regione “pro tempore”, Tommaso Calabrò, e il commissario “pro tempore” di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino. Inoltre, con il decreto è stata anche nominata Eleonora Amelio, funzionario Age.Na.S. in assegnazione presso il Dipartimento Salute e Welfare, che avrà compiti di supporto per lo svolgimento delle funzioni proprie dell’Unità. L’”Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa” è chiamata a monitorare sistematicamente i tempi di attesa, analizzare i dati ed elaborare proposte per ottimizzare i processi sanitari: ai componenti “non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati”, si specifica nel decreto commissariale. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato