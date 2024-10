Coulibaly sul momento difficile del Catanzaro: «Prima o poi troveremo la soluzione giusta»

calcio serie b

CATANZARO «A volte possono esserci delle difficoltà, è normale. Il mister sta cercando di risolverle, ma prima o poi arriveremo a trovare la soluzione giusta. Come sto? Ho fatto il ritiro con la Salernitana e ho giocato le prime partite. Sono arrivato qui a Catanzaro trovando una squadra già pronta, che aveva lavorato e giocato insieme. Quindi non sono indietro per la mia condizione atletica, ma semplicemente perché i compagni che giocano nel mio ruolo stanno facendo bene. Devo solo avere pazienza, continuando ad allenarmi come sto facendo e cercare di sfruttare gli spazi che mi concederà il mister». Sono le parole di Mamadou Coulibaly, neo centrocampista giallorosso arrivato nella rosa di Fabio Caserta in chiusura del calciomercato. Finora l’ex Salernitana ha trovato poco spazio. Proprio contro la compagine granata, però, è sceso in campo per venti minuti mettendo in evidenza quelle che sono le sue caratteristiche.

«E’ stato bello ritornare all’Arechi con un’altra maglia – ha detto Coulibaly oggi in conferenza stampa –. Il pubblico catanzarese somiglia molto a quello della Salernitana, perché è caldo come piace a me. A Salerno abbiamo fatto ciò che ci ha chiesto il mister, abbiamo dato tanto. Forse dobbiamo avere più pazienza nel mandare in porta i compagni nel momento giusto». (redazione@corrierecal.it)

