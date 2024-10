‘Ndrangheta, scambio elettorale politico-mafioso: arrestate 10 persone nel Crotonese

il blitz

CROTONE I carabinieri di Crotone, coadiuvati da quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Catanzaro, su richiesta della Dda, nei confronti di 10 persone (per 8 delle quali è stata adottata la custodia cautelare in carcere e 2 quella degli arresti domiciliari), gravemente indiziate, a vario titolo, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, furto aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosa. I territori interessati dagli arresti sono quelli di Casabona, Scandale e Strongoli. I dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle 11 alla Procura della Repubblica di Catanzaro.

