Università “Mediterranea”, Alberto Angela a Reggio Calabria per l’inaugurazione dell’anno accademico

la cerimonia

REGGIO CALABRIA Una cerimonia di inaugurazione per l’anno 2024-2025 che vedrà un ospite d’eccezione: grande attesa all’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria per l’arrivo di Alberto Angela. Il paleontologo, ricercatore e conduttore televisivo, figlio del celebre divulgatore scientifico Piero Angela, riceverà la Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze Forestali e Ambientali nel corso della cerimonia che si terrà il prossimo 15 ottobre alle ore 10.30 nell’Aula Magna “Antonio Quistelli”.

Un ritorno quello di Piero Angela nella città dello Stretto, dove era già stato per le sue ricerche sui Bronzi di Riace, dei quali ne seguì l’ultimo restauro. Incantato, così come si definì dal fascino dei due Guerrieri greci, quando li vide per la prima volta in mostra al Quirinale, Angela nel 2014 gli dedicò un libro “I bronzi di Riace. L’avventura di due eroi restituiti dal mare” celebrandone la bellezza e il pregio, e su Rai 1 una puntata della trasmissione di divulgazione scientifica “Ulisse il piacere della scoperta”. «Non sono stato colpito solo dalla loro bellezza, ma dal fatto che il segreto che vi si annidava dentro li rendesse umani. Semplicemente vivi. Ho pensato che se avessi potuto poggiare il palmo della mia mano sul petto di uno dei due, avrei potuto sentire il battito formidabile del cuore», scrisse. Adesso il ritorno a Reggio Calabria, per ricevere la quinta laurea magistrale honoris causa. (m.r.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato