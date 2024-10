Alta formazione all’Unical, se in cattedra salgono magistrati, polizia e forze armate

diritto del lavoro

ARCAVACATA DI RENDE All’Unical un nuovo corso di alta formazione in “rapporti di lavoro del personale militare e delle forze di polizia: stato giuridico, relazioni sindacali, valorizzazione del benessere lavorativo”. al via le iscrizioni.

Il corso, attivato dal Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DiScAG) e diretto dal prof. Flavio Vincenzo Ponte (docente di diritto del lavoro), durerà 6 mesi per un totale di 25 crediti formativi.Si tratta di un corso altamente specialistico che si propone di fornire al personale militare e delle forze di polizia nonché a professionisti, dipendenti pubblici, laureati e/o neo-laureati, diplomati di scuola secondaria superiore, interessati alla materia, una formazione professionale concernente la disciplina dei rapporti di lavoro del personale militare e delle forze di polizia e l’esercizio delle funzioni all’interno delle relative amministrazioni. Il corso permette altresì di acquisire competenze e conoscenze utili alla partecipazione ai concorsi pubblici banditi dalle amministrazioni del comparto di riferimento.

«Il programma didattico prevede l’approfondimento di diverse e articolate tematiche, attraverso una metodologia multidisciplinare, quali: le fonti normative, il reclutamento e l’accesso ai ruoli del personale militare e delle forze di polizia; le relazioni sindacali; i rapporti di lavoro del personale militare e delle forze di polizia; la disciplina e la gestione delle risorse umane nell’esercizio di funzioni particolari; il procedimento disciplinare; il benessere individuale e organizzativo; la dimensione cibernetica e la tutela della privacy; l’attività di prevenzione e contrasto al crimine nelle sue diverse sfaccettature; lo sviluppo tecnologico e l’intelligenza artificiale; le tutele giurisdizionali e amministrative», spiega il Prof. Ponte. Il master, nel rispetto del Regolamento Unical, potrà essere seguito in presenza e online.

«Il corpo docenti – osserva ancora il prof. Ponte – è costituito da: professori e ricercatori universitari; magistrati; personale appartenente alle Forze di Polizia e alle Forze Armate; dirigenti e funzionari, di amministrazioni pubbliche e aziende private; liberi professionisti». Per l’ammissione al corso è necessario possedere il diploma di scuola secondaria superiore. Ci si potrà iscrivere, tramite procedura on-line, fino al 30 ottobre prossimo, accedendo al sito dell’Unical nella pagina dedicata a master e corsi di alta formazione.