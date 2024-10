Cosenza, Alvini: «Il Sudtirol? Sappiamo quanto vale questa partita, serve coraggio»

calcio serie b

COSENZA «Io non penso che il Cosenza possa permettersi di prendere sotto gamba un avversario, non è nello spirito e nel DNA di questo gruppo. Abbiamo massimo rispetto per gli avversari, domani lo avremo per il Sudtirol. Si tratta di una squadra che l’anno scorso si è salvata bene disputando un ottimo campionato. Una squadra esperta, la partita la giocheremo e che vinca il migliore». Ha esordito così oggi l’allenatore del Cosenza Massimiliano Alvini in conferenza stampa per presentare la partita di domani pomeriggio allo stadio “Marulla” tra i suoi ragazzi e il Sudtirol guidato da Federico Valente. Una sfida in cui i Lupi dovranno cercare necessariamente i tre punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica, in attesa del responso sul ricorso presentato dal club contro la penalizzazione di quattro punti. Oltre a Ciervo e Ricciardi, sulla corsia di destra il tecnico toscano potrà contare su Cimino, guarito dal suo infortunio. «E’ vicino al debutto – ha detto Alvini – mi sta convincendo. Vedremo domani». Su Florenzi: «Con me ha sempre giocato, è fantastico, straordinario come tanti». «Finora – ha proseguito – è stato un percorso bello e domani possiamo dire che si chiuderà una prima tranche. Dovremo fare una partita aggressiva su quelle che sono le nostre caratteristiche. Io sono molto contento di stare qui, vogliamo determinare e fare bene. Sappiamo bene qual è il valore di questa partita, vogliamo essere all’altezza di questo periodo. Dobbiamo essere umili e coraggiosi». Su Rizzo Pinna: «Mi piace dove sta giocando, non lo vedo come un elemento con caratteristiche troppo offensive, lì abbiamo altri interpreti. Lo vedo un passettino indietro, un sotto punta come Kouan o Florenzi. Andrea sta facendo un campionato positivo, siamo molto contenti di lui. In attacco vogliamo iniziare ad alzare il livello di marcature». Su Dalle Mura: «A me piace tanto, è logico che in questo momento sto dando continuità ad altri, ma Dalle Mura è un giocatore nostro su cui puntiamo. Avrà il suo spazio». Su Mazzocchi: «Simone ha fatto partite importanti, non ha trovato il gol ma gode della mia stima. E se lui domani gioca dall’inizio o se entra a partita in corso, non deve andare a ricercare il gol, prima o poi arriverà». «Io domani – ha concluso Alvini – chiedo ai miei ragazzi solo di avere coraggio, coreaggio, coraggio (ripetuto tre volte, ndr), perché è quello di cui abbiamo bisogno adesso». (f.v.)

