San Marco Argentano, un incendio distrugge l’isola ecologica in pieno centro

il fatto

SAN MARCO ARGENTANO Paura in pieno centro a San Marco Argentano, dove l’isola ecologica per la raccolta dei rifiuti in piazza Riforma è stata distrutta dalle fiamme. È intervenuta la Polizia locale e le fiamme sono state domate, non senza qualche difficoltà, grazie a un estintore. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre alla sindaca del popoloso centro del Cosentino nella Valle dell’Esaro, Virginia Mariotti. Qualche indicazione sulla genesi del rogo potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza collocate nell’area interessata dalle fiamme.