Castrolibero, trovato con 800 grammi di hashish: 18enne arrestato

controllo del territorio

CASTROLIBERO A Castrolibero i carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato un 18enne del posto, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, in esito a perquisizione personale e domiciliare di iniziativa, hanno rinvenuto nella sua esclusiva disponibilità, abilmente occultati all’interno della propria abitazione, circa 800 gr. di hashish unitamente a materiale per il confezionamento. Al termine del giudizio direttissimo gli è stata applicata la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla Pg e l’obbligo di dimora nel Comune di Castrolibero.

