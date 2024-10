Catanzaro, pari interno con il Modena: i giallorossi passano in vantaggio e nel finale recuperano

calcio serie b

CATANZARO Finisce pari al “Ceravolo” la sfida Catanzaro-Modena: 2-2 (1-1 nel primo tempo) in una partita dell’ottava giornata di Serie B. Queste le reti: nel pt 25′ Situm (C), 34′ Abiuso (M); nel st 11′ Idrissi (M), 44′ La Mantia (C).

La partita

Scontro di fondamentale importanza per le due compagini, distanziate da un solo punto in classifica e pericolosamente inghiottite in zona salvezza. Il match si mantiene equilibrato ma poi al 25′ i calabresi trovano il colpo vincente con un gran tiro da fuori di Situm. Il vantaggio dura pochi minuti, perché su un corner dalla destra è bravo Abiuso ad anticipare tutti di testa sul primo palo. Nel secondo tempo gli emiliani passano al 10′ con Idrissi. I padroni di casa accusano il colpo e la manovra resta troppo confusa fino al pareggio che arriva quasi per caso sul gong, al 44′, grazie a La Mantia.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2)

Pigliacelli 6; Scognamillo 5, Antonini 5.5, Bonini 5.5 (11′ st Brighenti 6); Situm 6.5, Pompetti 5.5 (11′ st Pontisso 5.5), Petriccione 6, Koutsoupias 6.5 (24′ st Compagnon 6), D’Alessandro 5.5 (37′ st Seck); Biasci 5 (24′ st La Mantia 6.5), Pittarello 6. In panchina: Dini, Turicchia, Ceresoli, Buso, Volpe, Coulibaly, Cassandro. Allenatore: Caserta 6

MODENA (4-2-3-1)

Gagno 6; Dellavalle 6 (31′ st Di Pardo), Zaro 6.5, Caldara 6 (17′ st Pergreffi 6), Idrissi 6.5; Santoro 6, Magnino 6; Palumbo 7, Cotali 6 (31′ st Botteghin), Bozhanaj 6.5 (17′ st Battistella 5.5); Abiuso 6.5 (36′ st Alberti). In panchina: Sassi, Baghera, Beyeku, Duca, Oliva, Cauz, Zidouh. Allenatore: Bisoli 6

ARBITRO: Collu di Cagliari 6.

RETI: 25′ pt Situm, 34′ pt Abiuso, 10′ st Idrissi, 44′ st La Mantia.

NOTE: terreno in erba naturale, spettatori: 8394. Ammoniti: Bonini, Idrissi, Dellavalle, Pittarello. Angoli: 8-5 per il Modena. Recupero: 2′, 5′.