La Vibonese vola, beffa Sambiase al 91′. Sospesa Reggina-Acireale

calcio serie D

È stata definitivamente sospesa la partita del “Granillo” tra la Reggina e l’Acireale a causa di un malore del direttore di gara. Il primo tempo si era concluso con i siciliani in vantaggio di una rete grazie a un gol di Di Mauro al 43′. Sempre nella prima frazione di gioco era stato espulso Ba per gli amaranto. Si attendono disposizioni sulla data del recupero.

Terza vittoria consecutiva per la Vibonese sul campo del Castrumfavara. Protagonista assoluto del match Cardinale autore di una splendida doppietta al 54′ e all’80’. Inutile la rete della bandiera per i padroni di casa firmata da Palermo all’81’. Ora la squadra di Facciolo (in foto) è terza in classifica a quota 10 punti, a 5 dalla vetta occupata dalla Scafatese. Perde ancora il Locri, stavolta in casa contro il Nissa. Di Maltese e Rotulo in chiusura di primo tempo i due gol che decidono la partita.

Pareggio esterno del Sambiase sul campo della Sancataldese, ma la beffa arriva al 91′, quando la vittoria sembrava cosa fatta. Al 23′ il vantaggio degli uomini di mister Morelli con Umbaca su calcio di punizione. Al 56′ il pareggio dei padroni di casa su rigore con Catania. Ma al 63′ il Sambiase passa nuovamente con un gran gol da fuori di Munoz. Al 91′, come detto, il pari della Sancataldese ancora con Catania che ribatte sotto porta una respinta di Giuliani.

