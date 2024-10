Tumore al seno, Gregoraci: «Prevenire è fondamentale per guarire prima di ammalarsi»

l’iniziativa

CATANZARO «Virtualmente sono con voi, la prevenzione è fondamentale: prevenire è un po’ guarire prima di ammalarsi»: così Elisabetta Gregoraci a commento della “passeggiata in rosa” andata in scena oggi – con partenza alle 10.30 dal piazzale del Porto di Catanzaro –, una iniziativa lodevole perché consente di dare visibilità e vicinanza a una realtà importante come la Breast Unit dell’azienda ospedaliero-universitaria Renato Dulbecco, ospitata all’interno del presidio “Pugliese Ciaccio”, e guidata fin dall’inizio dal dottore Franco Abbonante. Che ha commentato: «Ringrazio calorosamente una donna meravigliosa che da tanti anni è impegnata in prima persona per la lotta contro il tumore al seno. Lei è una calabrese d’eccezione ed è Elisabetta Gregoraci che su mia richiesta ha accettato di essere al nostro fianco in questa splendida giornata che vede riunite tutte le donne e tutti gli uomini d’Italia a favore della ricerca e della prevenzione per la lotta del tumore al seno».

L’iniziativa

Dopo il battesimo di due anni fa, il corteo tornerà a colorare di rosa il lungomare chiamando a raccolta tutti i cittadini, per esprimere il proprio sostegno a una struttura che, con la sua équipe di medici specialisti, ogni giorno è impegnata a fornire cura, assistenza e ascolto alle donne che vivono il complesso percorso di trattamento del carcinoma mammario. Quella al seno rappresenta la tipologia di tumore più diffusa nella popolazione femminile e che è fondamentale investire sulla conoscenza e sulla prevenzione. Sapere di poter contare, nel nostro territorio, su una rete oncologica di qualità a supporto delle pazienti, durante tutte le fasi della malattia, è un valore aggiunto che va coltivato e attorno cui tutta la comunità deve fare quadrato.