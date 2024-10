«Il ruolo centrale dei farmacisti nella tutela della salute»

l’intervento

CATANZARO “Negli ultimi anni, le farmacie calabresi hanno assunto un ruolo sempre più cruciale nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie. Non sono più solo luoghi dove si acquistano medicinali, ma veri e propri centri di prevenzione e consulenza sanitaria. ‘La prevenzione parte dalla farmacia’ non è solo uno slogan, ma una realtà che dimostra come i farmacisti siano figure essenziali nel sistema sanitario, accessibili e competenti, pronti a guidare i cittadini nella gestione del loro benessere quotidiano”. È quanto sostiene il presidente di Federfarma Catanzaro, Enzo De Filippo. “La farmacia è spesso il primo punto di contatto tra il cittadino e il sistema sanitario. I farmacisti, grazie alla loro formazione professionale, offrono un supporto fondamentale non solo nella dispensazione dei farmaci, ma anche nell’educazione sanitaria. Sono in grado di fornire informazioni chiare e immediate su come prevenire malattie, gestire piccoli disturbi e monitorare la propria salute in modo costante”, afferma ancora De Filippo. “Molte persone si rivolgono ai farmacisti per ottenere un consiglio rapido e competente, evitando di ricorrere subito al medico o al pronto soccorso per problemi di lieve entità. Questo riduce la pressione sul sistema sanitario e consente di trattare in maniera tempestiva e adeguata situazioni che potrebbero peggiorare se ignorate – si legge ancora nella nota -. Sempre più farmacie offrono una gamma di servizi che vanno oltre la semplice vendita di farmaci. Alcuni dei principali servizi di prevenzione includono: Screening e monitoraggio delle malattie croniche. Nelle farmacie moderne è possibile sottoporsi a controlli regolari per misurare la pressione arteriosa, il profilo glicemico e lipidico e altri parametri importanti per la prevenzione di patologie come l’ipertensione, il diabete e le malattie cardiovascolari. Questi screening, rapidi e non invasivi, permettono di individuare eventuali anomalie che possono essere discusse con il medico curante”. Le farmacie sono diventate punti cruciali per le campagne di vaccinazione, come dimostrato durante la pandemia di COVID-19 e con i vaccini contro l’influenza stagionale. “La possibilità di accedere facilmente ai vaccini in farmacia ha facilitato la diffusione della cultura della prevenzione, rendendo più accessibili le cure preventive. I farmacisti forniscono consulenze personalizzate sugli integratori alimentari, aiutando i cittadini a scegliere i prodotti più adatti alle loro esigenze specifiche. Inoltre, danno consigli su alimentazione, attività fisica e gestione dello stress, contribuendo alla promozione di uno stile di vita sano”, rimarca il presidente di Federfarma Catanzaro. “Un aspetto fondamentale della prevenzione è assicurarsi che i pazienti assumano correttamente i farmaci prescritti. Il farmacista svolge un ruolo essenziale nel fornire istruzioni precise sull’uso dei medicinali, rispondendo a eventuali domande e aiutando a prevenire errori nella somministrazione – si legge ancora nella nota -. Una delle caratteristiche più apprezzate delle farmacie è la loro accessibilità. Si trovano in ogni quartiere, spesso aperte anche fuori dagli orari tradizionali e senza bisogno di appuntamento. Questo le rende un punto di riferimento immediato per chiunque abbia bisogno di un consiglio o di un servizio sanitario rapido. Inoltre, nelle piccole comunità, le farmacie rappresentano talvolta l’unico presidio sanitario, svolgendo un ruolo ancora più significativo nella prevenzione e gestione della salute”. “Il coinvolgimento delle farmacie nelle campagne di prevenzione dimostra come queste strutture siano una risorsa fondamentale per il Servizio Sanitario Nazionale. Grazie alla loro capillarità e alla fiducia di cui godono da parte dei cittadini, le farmacie sono in grado di supportare le autorità sanitarie nel promuovere stili di vita sani e nell’educare la popolazione sull’importanza della prevenzione. Investire nel potenziamento dei servizi offerti dalle farmacie significa alleggerire il carico di lavoro su ospedali e ambulatori, promuovendo un approccio preventivo che può ridurre i costi complessivi della sanità e migliorare la qualità della vita dei cittadini”, conclude De Filippo che rimarca: “La prevenzione parte dalla farmacia” è un concetto che sta prendendo sempre più piede nella realtà quotidiana. Grazie alla loro prossimità, professionalità e disponibilità, le farmacie stanno diventando un pilastro essenziale della prevenzione sanitaria, contribuendo in modo significativo alla tutela della salute pubblica.

