Poker dell’Avellino allo “Scida”, brutto ko per il Crotone

serie c

CROTONE Brutta sconfitta casalinga per il Crotone di Emilio Longo contro l’Avellino di Biancolino. 4-0 il risultato finale in favore dei campani, padroni del campo per lunghi tratti del confronto. Dopo una prima frazione di gioco equilibrata in cui non sono mancate le occasioni da gol da una parte e dell’altra, al sesto minuto di recupero l’Avellino passa con Sounas: cross perfetto di D’Ausilio per l’ex Catanzaro che, appostato sul secondo palo, di testa batte D’Alterio. La ripresa si apre con il raddoppio degli irpini, ancora grazie a Sounas. Al 5′ D’Ausilio affonda sulla destra e trova dalla parte opposta Sounas che da posizione invidiabile insacca senza problemi. 2-0 per gli ospiti. Non è finita. Al 16′ la squadra di Biancolino chiude il match con Patierno che anticipa la difesa pitagorica sul primo palo sfruttando al meglio un cross basso di De Cristofaro. Al 31′ Patierno a tu per tu con D’Altiero grazia il Crotone, mentre al 39′ Vano segna il 4-0 ma l’arbitro annulla la rete per fuorigioco. Il poker arriva nei minuti di recupero, con Russo.

Il tabellino

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale (45’pt Armini), Giron (17’pt Groppelli); Gallo, Schirò; Silva (22’st Stronati), Tumminello (22’st Rojas), Vitale (22’st Akpa Akpro); Gomez. A disp. : Cucinotta, Martino, Rispoli, Kostadinov, Oviszach, Cantisani, Aprea, Spina, Chiarella. All. Longo



AVELLINO: Iannarilli; Cionek, Rigione, Enrici, Frascatore (36’st Liotti); De Cristofaro, Palmiero, Sounas (45’st Tribuzzi); D’Ausilio (45’st Noah); Gori (21’st Russo), Patierno (36’st Vano). A disp. : Marson, Solaro, Benedetti, Llano, Arzillo, Redan, De Michele, Campanile. All. Biancolino



ARBITRO: Allegretta di MolfettaReti: 51’pt e 5’st Sounas (A), 16’st Patierno (A), 47’st Russo (A)



NOTE: Ammonito: Gori (A). Spettatori: 4.083

