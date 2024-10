Sparatoria a Crotone, un morto e un ferito

il fatto

CROTONE È di un morto e un ferito il bilancio di una sparatoria avvenuta intorno alle 15,30 di questo pomeriggio nel quartiere popolare di Lampanaro, alle periferia sud di Crotone. La vittima si chiamava Francesco Chimirri, pizzaiolo a Isola Capo Rizzuto, notissimo per la sua attività sul social Tik Tok con un seguito di 157 mila followers. L’uomo è giunto cadavere al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i soccorritori lo stavano trasportando. Ancora frammentarie le notizie sul tragico fatto di sangue, l’unica certezza finora emersa è che nella sparatoria è rimasto ferito in modo serie anche un poliziotto, la cui arma di ordinanza è rimasta a terra sul luogo della sparatoria mentre non sarebbe stata ancora trovata l’altra pistola. Sul posto ci sono Polizia, Carabinieri e soccorritori, le indagini sono affidate al Nucleo investigativo dei carabinieri di Crotone.

Francesco Chimirri

