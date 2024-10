Crotone, spunta un video dell’aggressione: un uomo avrebbe cercato di sparare l’agente ferito

la tragedia

CROTONE L’aggressione, lo sparo e il violento pestaggio. Si sta ancora lavorando per ricostruire la dinamica esatta di quanto avvenuto ieri pomeriggio nel quartiere Lampanaro di Crotone. A perdere la vita Francesco Chimirri, pizzaiolo e noto tiktoker raggiunto da un proiettile nel corso di una colluttazione con G.S, il poliziotto a sua volta rimasto ferito gravemente. A sparare proprio l’agente che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe inseguito in auto Chimirri fin sotto casa, reo quest’ultimo di non essersi fermato dopo un incidente. Qui un diverbio, una colluttazione e la successiva sparatoria con l’arma d’ordinanza. Dopo il colpo, alcuni parenti della vittima hanno aggredito e pestato violentemente il poliziotto. In un video pubblicato ieri dal Tgr Calabria nell’edizione serale, si notano anche gli attimi successivi alla colluttazione, con l’agente ferito per terra e un terzo uomo che gli punta la pistola, probabilmente l’arma d’ordinanza caduta a terra, esplodendo un colpo. Il proiettile sarebbe però andato a vuoto, dal momento che il poliziotto non presenta ferita d’arma da fuoco. I filmati di videosorveglianza sono al vaglio delle forze dell’ordine che continuano ad indagare, mentre non ci sono aggiornamenti sulle condizioni dell’agente ferito. Sui social, in particolare su TikTok, tanti messaggi di vicinanza e condoglianze per la vittima. (redazione@corrierecal.it)





Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato