Nesci: «Per il governo Meloni il Sud rimane una priorità»

l’intervento

«Il via di oggi del bando di concorso RIPAM per l’assunzione a tempo indeterminato di 2200 nuovi funzionari, nelle regioni e negli enti locali delle regioni meridionali e presso il dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, conferma ancora una volta l’attenzione e la priorità del Governo Meloni verso il Sud». Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, coordinatore per Ecr in commissione Regionale. «Attraverso un negoziato e una collaborazione proficua con la Commissione europea, avviata nei mesi scorsi grazie all’ottimo lavoro del Ministro Fitto, è stata possibile la riprogrammazione del Programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la Coesione 2021-2027, che permetterà con una dotazione di circa 1,3 mld, tra risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo Plus e cofinanziamento nazionale, di implementare la strategia di rafforzamento della capacità amministrativa attraverso l’investimento in capitale umano e formazione, nel supporto tecnico specialistico di accompagnamento all’attuazione della politica di coesione, nella rigenerazione amministrativa e nella disponibilità di strumenti, informazioni e conoscenze. Tutto questo permetterà – conclude Nesci – non solo ai diversi enti territoriali di dotarsi di personale competente, ma al nostro Paese di superare quelle criticità nella capacità amministrativa, che sono alcuni giorni fa venivano evidenziate in Commissione Regi dal rappresentante della Corte dei Conti Europea, e contribuire ad una politica di coesione realmente efficace nel ridurre i divari tra i territori».

