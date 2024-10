Un turno di squalifica per il ds del Cosenza Delvecchio. Ammenda per il Catanzaro

giudice sportivo serie b

MILANO Due turni di stop per Kurtic (Sudtirol) «per avere, al 48° del primo tempo, rivolto espressione ingiuriosa al Direttore di gara». Lo ha deciso il giudice sportivo della serie B dopo le gare dell’ultimo turno. Un turno di squalifica per Ruggero (Juve Stabia), per il tecnico del Mantova Possanzini e per Musso (tecnico Cittadella). Tra i dirigenti, un turno al ds Delvecchio del Cosenza, «per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un componente della panchina avversaria», e Ferretti (Spezia); tra i preparatori atletici un turno a Chiodi (Sudtirol); tra gli altri tecnici tre turni a Baroncelli (Reggiana). Tra le società, ammende a Salernitana (10.000 euro), Catanzaro per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti, Reggiana, Spezia (2.000 euro), Carrarese (1.500 euro).

