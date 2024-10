A Tirivolo (Sila piccola) installata la prima Stazione Meteorologica

monitoraggio climatico

CATANZARO Tirivolo, a circa 1600 metri di altitudine nel cuore della Sila Piccola Catanzarese, è da oggi il nuovo punto di riferimento per il monitoraggio climatico grazie alla prima e unica stazione meteorologica installata in quest’area remota. La stazione, di proprietà del dottor Francesco Benevento, Fondatore e Direttore del blog meteoscientifico Stazione Meteorologica Sant’Elia di Catanzaro, rappresenta un investimento personale volto a colmare il vuoto di rilevazione meteorologica in uno dei luoghi più incontaminati e climaticamente estremi del Sud Italia.

Tirivolo si trova a due passi dalle sorgenti del fiume Crocchio, un’area completamente isolata da qualsiasi forma di connessione mobile e fissa, immersa in una natura rigogliosa dove si respira l’aria più pura d’Europa. Con temperature che possono variare drammaticamente tra inverno e estate, l’area è famosa per i suoi rigidi inverni e frequenti nevicate, rendendola un luogo di interesse cruciale per chi studia i cambiamenti climatici e le dinamiche atmosferiche delle zone montane.

La stazione meteorologica, installata grazie al supporto del ristorante Prometeo di Tirivolo, che ha investito in un avanzato sistema di connessione satellitare, è un’opera interamente finanziata con fondi personali dal dottor Benevento. «Monitorare questi luoghi remoti è essenziale per comprendere come il cambiamento climatico stia influenzando anche le aree più isolate», dice Benevento. «Questa stazione ci permetterà di raccogliere dati in tempo reale, un’opportunità unica per gli studiosi e gli appassionati di meteorologia».







La stazione, situata a circa tre metri dal suolo, è dotata di una serie di sensori avanzati che monitorano la temperatura, l’umidità, la pressione atmosferica, la velocità e la direzione del vento, oltre a strumenti per misurare le precipitazioni. Questi dati sono essenziali non solo per studiare il clima estremo della Sila Piccola, ma anche per avvisare tempestivamente la comunità locale e gli operatori turistici in caso di eventi meteo.

In un’epoca in cui il cambiamento climatico è sempre più evidente, la stazione meteorologica di Tirivolo rappresenta un passo importante per la salvaguardia del territorio e la comprensione dei fenomeni atmosferici in zone montane. «Il mio impegno è rivolto a garantire che anche le aree più difficili da raggiungere vengano monitorate, perché il cambiamento climatico non si ferma davanti alle difficoltà logistiche», aggiunge Benevento.

Grazie alla connessione satellitare, i dati raccolti dalla stazione vengono trasmessi in tempo reale, contribuendo a migliorare la capacità di previsione meteorologica della regione e offrendo informazioni preziose per gli studiosi e gli appassionati del clima.

L’installazione della stazione di Tirivolo segna un ulteriore traguardo nella rete meteorologica privata del dottor Francesco Benevento, già noto per le sue numerose iniziative nel campo del monitoraggio climatico. La stazione rappresenta un importante contributo per l’intera comunità scientifica e dimostra che è possibile realizzare progetti ambiziosi anche senza il supporto di enti pubblici.

