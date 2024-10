Consiglio regionale, seduta il 22 ottobre. All’ordine del giorno pratiche di bilancio

palazzo campanella

REGGIO CALABRIA Sarà dedicata essenzialmente a pratiche di bilancio la prossima seduta del Consiglio regionale, che dovrebbe tenersi il 22 ottobre. A stabilirlo la Conferenza dei capigruppo convocata oggi dal presidente di Palazzo Campanella Filippo Mancuso. I punti all’ordine del giorno della seduta saranno una decina, tra questi spiccano l’assestamento di bilancio e il bilancio consolidato 2023 della Regione Calabria e i rendiconti di diverse società in house della Regione. L’aula dovrebbe esaminare anche una proposta di legge per prorogare alcune graduatorie dei concorsi nella sanità calabrese. Per quanto riguarda le due nuove società regionali in house – la società per il digitale ReDigit Spa e l’Agenzia per l’energia – al momento l’indicazione della maggioranza di centrodestra è quella di portarle insieme in aula nella seduta di Consiglio successiva a quella del 22 ottobre, essendoci la necessità di completare l’iter nella seconda commissione per l’Agenzia per l’energia, e poi di non avere problemi con i numeri (si tratta di due proposte di legge la cui approvazione richiede la maggioranza qualificata). Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Campanella, nella odierna Conferenza dei capigruppo si sarebbe registrata anche la rimostranza dell’opposizione di centrosinistra, che avrebbe chiesto un maggiore rispetto del regolamento consiliare e avrebbe stigmatizzato la sistematica violazione delle prerogative della minoranza alla luce sia del ritardo con cui vengono calendarizzate e discusse – laddove calendarizzate e discusse – le proposte di legge e le interrogazioni dell’opposizione sia di quanto accaduto con la presidenza della commissione speciale Vigilanza, finita nella disponibilità della maggioranza nonostante una prassi consolidata la assegni alla minoranza. (a. c.)

