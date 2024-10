Fungaiolo disperso nel Parco Nazionale d’Aspromonte, ricerche in corso

il fatto

GAMBARIE Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – Cnsas è stato allertato questa sera dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza e da Vigili del Fuoco, per un fungaiolo disperso in zona laghetto Rumia, nei pressi di Gambarie (Parco Nazionale d’Aspromonte).

L’uomo, di anni 65, era uscito questa mattina da casa per andare a cercare funghi. Nel primo pomeriggio (intorno alle 15) il suo cellulare e il dispositivo Gps che aveva con sé, si sono scaricati. Da allora non si hanno più sue notizie. Ad allertare il Cnsas Calabria anche i familiari del 65enne. Impegnati nelle ricerche i tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Aspromonte.

Seguiranno aggiornamenti

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato