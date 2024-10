World Mental Health Day, l’Unical promuove benessere e salute mentale per gli studenti

l’appuntamento

RENDE Il 10 ottobre si celebra in tutto il mondo il World Mental Health Day – Giornata Mondiale della Salute Mentale, una ricorrenza istituita per la prima volta nel 1992 con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale a livello globale e mobilitare gli sforzi per sostenere il benessere psicologico. Promossa dalla World Federation of Mental Health e supportata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), questa giornata mira a rendere la salute mentale una priorità riconosciuta e garantita in tutto il mondo.

La Giornata rappresenta un’opportunità unica per coinvolgere tutti gli attori impegnati nel campo della salute mentale. È un momento di riflessione, confronto e azione, volto ad approfondire le tematiche legate al benessere, condividere esperienze e difficoltà, e identificare azioni concrete per migliorare i servizi di assistenza psicologica, rendendoli più inclusivi, accessibili ed efficaci. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2024, l’Università della Calabria, con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, è lieta di annunciare l’evento dal titolo “Benessere e Salute Mentale nella Popolazione Universitaria: Strategie per la Prevenzione e il Supporto Psicologico”, che si terrà il 10 ottobre 2024, alle ore 10:00, presso l’Aula Multimediale Cubo 20B. L’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità accademica e il territorio sull’importanza del benessere psicologico, offrendo un’opportunità di dialogo tra professionisti, docenti e studenti. Durante l’evento verranno discusse strategie innovative per affrontare le sfide della salute mentale, con interventi di esperti nel campo della salute pubblica che condivideranno le ultime ricerche e pratiche per promuovere il benessere psicologico negli ambienti universitari. Tra i temi trattati vi saranno anche i fattori di rischio legati ai comportamenti di dipendenza, con un’analisi approfondita di come prevenirli e gestirli attraverso il supporto psicologico e la promozione di stili di vita sani.

Secondo recenti dati dell’Istat, in Italia il 33% degli studenti universitari soffre di ansia e il 27% di depressione. Questi vissuti, sempre più comuni rispetto al passato, incidono negativamente sulla percezione del proprio futuro e aumentano il rischio di abbandono degli studi. In questo contesto, il Servizio di Counseling Psicologico Universitario assume un ruolo sempre più rilevante, offrendo interventi specifici volti non solo a rispondere alle richieste di supporto psicologico degli studenti, ma anche a promuovere una cultura della salute per l’intera comunità accademica.

“L’università è un ambiente che può rappresentare una grande opportunità di crescita personale e professionale, ma è anche un luogo di sfide emotive e psicologiche per molti studenti e studentesse” afferma Angela Costabile, Referente del Gruppo CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – per il Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo. Francesco Craig, delegato del Servizio di Counseling Psicologico dell’Università della Calabria, aggiunge: “Il nostro obiettivo è fornire strumenti pratici e risorse che possano aiutare l’intera comunità universitaria a gestire lo stress accademico, personale e relazionale, affrontando in modo sano il percorso accademico e la vita universitaria.”