La Calabria Straordinaria al Ttg di Rimini. Federalberghi: «L’estate 2024 da noi non è ancora finita»

la fiera internazionale

RIMINI Apre oggi alla Fiera di Rimini il TTG, oramai la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale dove tutte le community del turismo si ritrovano in un in un unico evento.

È l’occasione per l’industria dei viaggi e dell’hospitality di un networking rivolto a decision maker e leader di settore in cerca di idee trasformative e ispirazioni.

È l’appuntamento per il B2B dedicato al travel con una serie di eventi di business con i più qualificati buyer internazionali, ideato per favorire incontri one to one con gli operatori del turismo anche d’alta gamma.

Federalberghi Calabria, con tutti i suoi associati, è presente alla 61° edizione del Travel Experience, il market place del turismo di Italian Exhibition Group dove ci sono buyers da tutto il mondo e la domanda e l’offerta si incontrano.

L’obiettivo è quello di far diventare la Calabria un punto di riferimento per l’industry del travel di tutto il bacino Mediterraneo.

«L’estate 2024 in Calabria non è ancora finita – dichiara il presidente Fabrizio D’Agostino – e stiamo pianificando la prossima stagione ed è per questo che abbiamo tante certezze, ci aspettano una tre giorni piena di incontri e anche momenti di confronto sul ruolo degli strumenti attivatori della narrazione turistica della Calabria –. Gli operatori turistici calabresi devono approfittare della presenza degli ospiti di fama internazionale e di esperti che analizzeranno lo scenario turistico. Per la Calabria è fondamentale comprendere il trend del futuro approfondendo i talk sull´accoglienza turistica . Il nostro futuro passa da competitività accessibilità e sostenibilità che rappresenta la nuova scommessa del turismo in Calabria».

Sono presenti oltre 2.700 espositori, più di 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi, 55 start-up con le migliori innovazioni di settore e più di 250 speaker che interverranno negli oltre 200 talk sui palchi delle 9 Arene dedicate a confronti e dibattiti.

Ad accogliere gli operatori, nel coloratissimo stand con il suo brand Calabria Straordinaria incentrato sulla soldanella, l’assessore Giovanni Calabrese, il direttore del turismo Antonella Cauteruccio e tutto lo staff del dipartimento turismo.