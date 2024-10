“Operazione Nostalgia” a giugno allo stadio Granillo. «Ogni promessa è debito»

l’evento

REGGIO CALABRIA Nel prossimo mese di giugno 2025 il raduno di serie A “Operazione Nostalgia” arriverà allo stadio Granillo di Reggio Calabria. L’annuncio è stato dato oggi attraverso le pagine social di “Operazione Nostalgia”. «Ogni promessa è debito – riporta la nota –. Siamo legati da anni alla città di Reggio Calabria, nel 2020 siamo stati frenati da una cosa più grande di tutti noi, ma il desiderio e la speranza non sono mai cambiati. Ritrovarci tutti insieme al Granillo. Finalmente tutto ciò potrà realizzarsi. Settimana prossima saremo a Reggio Calabria ospiti del sindaco Giuseppe Falcomatà per ufficializzare insieme il raduno di Reggio Calabria allo Stadio Oreste Granillo in data sabato 7 giugno 2025 che organizzeremo con il massimo supporto del Comune. Siamo molto felici di questo, ci vediamo a Reggio Calabria! Spoiler: ci presenteremo in città con una super divisa iconica in perfetto stile Operazione Nostalgia. Tutti al Granillo». L’iniziativa avrebbe dovuto tenersi nel 2020, ma venne bloccata per la pandemia da Covid. L’annuncio era stato anticipato sempre nella giornata di oggi attraverso un altro post più sintetico («Una promessa è una promessa. Oggi. 18.30. C’è un annuncio discretamente importante da fare. A dopo. Ndi sentimu chiu tardi) con tanto di foto di alcuni dei protagonista della Reggina del passato come Nakamura, Cozza, Mozart, Leon, Paredes e Vargas.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato