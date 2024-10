Schlein: «Vogliamo dare un futuro diverso alla Calabria. Sull’autonomia Occhiuto si è svegliato tardi» – VIDEO

la visita

MORMANNO «Sono felice che sia stata notata questa attenzione particolare che il Pd sta dando alle aree interne e di montagna, perché ci rendiamo conto che se la qualità della vita non migliora in queste aree, i Comuni rischiano di essere lasciati soli, nonostante lo straordinario sforzo dei nostri sindaci. Vediamo quanti sindaci abbiamo che si svegliano la mattina pensando a cosa possono fare di più per le nostre comunità e questo è un grande orgoglio per il Pd. Noi siamo qui per dare una mano al Pd calabrese, a scrivere una pagina di futuro diversa. Gli staremo a fianco in tutti i modi possibili». Lo ha detto la leader del Pd, Elly Schlein, a Mormanno per gli “Stati generali della Montagna e delle aree interne” promossi dal Pd calabrese.

La mobilitazione per le aree interne

Rispondendo a una domanda del Corriere della Calabria, Schlein ha poi aggiunto: «Sono venuta più volte in Calabria per testimoniare questa vicinanza. Questa attenzione alle aree interne vuol dire che stiamo elaborando delle proposte concrete che, anzitutto, guardano alle cause profonde della scomodità con cui spesso i cittadini che vivono qui devono affrontare». «I trasporti devono migliorare – ha sottolineato – la mobilità sia fisica che di connessione digitale devono migliorare. Serve anche che lo Stato faccia la sua parte e che lo facciano tutte le istituzioni pubbliche per fornire di servizi questi territori e poi per incentivare nuove attività economiche che portino lavoro di qualità. Perché quando si perde un posto di lavoro in un’area interna o di montagna vale doppio». Allora «se vogliamo evitare lo spopolamento – ha detto ancora – bisogna superare queste diseguaglianze con misure concrete, farlo a partire dai fondi che devono essere stanziati per queste aree. Stiamo ragionando su proposte anche di defiscalizzazione che possano aiutare l’insediamento economico e l’occupazione in questi territori».

«Guardate la bellezza straordinaria in cui siamo immersi, qui nel Pollino, oggi – ha proseguito la leader del Pd – mi hanno fatto vedere cose splendide che non parlano solo di un paesaggio meraviglioso, un punto di riferimento per il Paese ma è anche di un territorio di cultura e di storia che va assolutamente valorizzato. E questa bellezza ci porta a dire che dobbiamo avere più cura di questi territori. E’ un tema su cui il Pd sta insistendo più di tutti, ma lo facciamo con grande convinzione e con grande consapevolezza perché fa parte della nostra idea del futuro di questo Paese».

L’autonomia differenziata

Un altro tema al centro dell’attenzione da parte della Schlein è la mobilitazione del Pd contro l’Autonomia differenziata.

«Si sono svegliati un po’ tardi alcuni ministri – osserva – perché noi dall’inizio contestiamo una riforma che vuole spaccare un Paese che, invece, ha bisogno di essere ricucito nelle sue fratture e nelle sue diseguaglianze». «Autonomia differenziata vuol dire stabilire per legge che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, a seconda della regione e del luogo in cui nascono e crescono. Ecco, noi invece – ha rilevato la leader del Pd – abbiamo una bella Costituzione che parla di eguaglianza e che deve valere anche nell’accesso al diritto alla salute ma invece non è così. Voi sapete qual è la situazione della sanità in Calabria o il diritto ai trasporti pubblici locali su cui il governo nazionale non ha investito un euro. E poi la scuola pubblica, la prima grande leva di emancipazione sociale delle persone. Ecco: se vogliamo dare un futuro migliore ai giovani, è da lì che si deve partire per ridurre le diseguaglianze, perché noi non accettiamo l’idea di un’Italia in cui è la famiglia e il luogo in cui nasci a definire il tuo destino, è una violazione dell’articolo 3 della Costituzione». «Noi siamo felici del risultato, a cui il Pd ha dato un contributo importante, della raccolta delle firme e ci adopereremo in questi mesi per portare il Paese al voto e fermare questa legge ingiusta. Quindi – ha concluso Schlein – se ci sarà un ravvedimento lo verificheremo anche su chi sosterrà il referendum». (c. a.)

L’intervista:

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato