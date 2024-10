Al Crotone non basta Di Pasquale, a Monopoli finisce 1-1

il match

MONOPOLI Buon pari esterno sul campo del Monopoli per il Crotone di mister Emilio Longo dopo il pesante ko casalingo contro l’Avellino. Primo tempo equilibrato e senza grossi squilli. Al 31′ gli uomini di Longo chiedono il rigore per un presunto fallo in area su Spina, ma l’arbitro lascia correre. Nel secondo tempo la gara si accende. Al 62′ rossoblù in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner Di Pasquale di testa batte Vitale alla sua destra. La festa del Crotone dura poco. Al 66′ arriva il pari dei padroni di casa. Anche in questo caso, sugli sviluppi di un corner, Angileri di testa supera D’Alterio. Dopo aver trovato l’1-1 il Monopoli prova a vincerla, senza però riuscirci. Finisce in parità.

Il tabellino

MONOPOLI: Vitale; Cristallo, Angileri, Viteritti; Valenti (22’st Falzerano), Scipiono, Battocchio (42’st Yabre), Bulevardi, Pace; Vazquez (12’st Grandolfo), Bruschi (12’st Yeboah). A disp.: Garofani, Sibilano, Cascella, Capozzi, Virgilio, De Vietro, Cellamare, De Sena, De Palo. All. Colombo

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron (42’st Groppelli); Gallo, Schirò; Spina (25’st Stronati), Silva, Oviszach (30’st Vitale); Gomez (42’st Tumminello). A disp.: Cucinotta, Martino, Rispoli, Armini, Kostadinov, Cantisani, Aprea, Rojas, Akpa Akpro, Chiarella. All. Longo

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido

MARCATORI: 17’st Di Pasquale (C), 20’st Angileri (M)

NOTE: ammoniti: Vazquez (M), Cargnelutti (C), Silva (C), Pace (M), Schirò (C), Guerini (C), Di Pasquale (C).