Detenzione di armi, denunciato 42enne reggino

CONTROLLI DEL TERRITORIO

ARCHI I carabinieri hanno individuato e deferito in stato di libertà un uomo di 42 anni con precedenti, residente nel quartiere CEP di Archi, per detenzione abusiva di munizionamento. I militari hanno rinvenuto armamento illegalmente detenuto e opportunamente occultato all’interno dell’abitazione ed in alcuni fondi agricoli dell’interessato. Nella circostanza, venivano sottoposti a sequestro una carabina, 460 munizioni e 8 kg di polvere da sparo. In ragione di quanto accaduto, si è proceduto alla denuncia a piede libero.

