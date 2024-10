Abitazione in fiamme a Locri, morta un’anziana

il dramma

Tragedia a Locri dove, nel pomeriggio, sono stati allertati i soccorsi per un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione, un appartamento al quarto piano, all’interno di una palazzina in centro, che ha provocato la morte di un’anziana. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con due automezzi da Siderno, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. I pompieri stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l’edificio, mentre sono in corso i rilievi.

Secondo le prime informazioni, l’anziana deceduta, C.C.A. di 87 anni, non era autosufficiente. I vigili del fuoco sono stati allertati da un vicino che ha visto fuoriuscire del fumo dall’appartamento, ma al momento del loro arrivo era già deceduta a causa del fumo e delle ustioni riportate. L’incendio si sarebbe sviluppato dal divano sul quale era seduta l’anziana, e da una prima ipotesi a innescarlo potrebbe essere stata una sigaretta accesa, ma saranno le indagini a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto è arrivato il magistrato di turno. (m.r.)

