Harley-Davidson Carlomagno, il nuovo concessionario a Rende è ora aperto

l’apertura

RENDE Il rivenditore di motociclette Carlomagno è entusiasta di annunciare l’apertura di un nuovo iconico concessionario Harley-Davidson situato in via Vitantonio Carlomagno, Zona Rende. Il nuovissimo concessionario, inaugurato ieri, è l’ultima aggiunta alla rete esclusiva di concessionari Harley-Davidson, che comprende 1.400 concessionari indipendenti in quasi 100 paesi.

La nuova apertura

Con l’apertura del nuovo showroom Harley-Davidson in Calabria, Carlomagno amplia il proprio impegno nell’industria motociclistica, dedicando uno spazio espositivo di 350 metri quadrati e un’officina specializzata di 300 metri quadrati per la manutenzione e la personalizzazione delle moto. La nuova sede presenterà motociclette nuove e usate, abbigliamento, pezzi e accessori e offrirà anche servizi di officina con un focus particolare sulla personalizzazione delle moto. L’aggiunta di Harley-Davidson segna un nuovo capitolo nella storia dell’azienda, riaffermando il suo ruolo di leader nell’innovazione e nella qualità a beneficio dei suoi clienti. Fondata oltre 40 anni fa, Carlomagno è diventata un punto di riferimento solido e storico nel panorama automobilistico della Calabria e della Basilicata, con sedi a Rende, Corigliano, Trebisacce e Policoro. Attualmente, l’azienda è un concessionario ufficiale di marchi prestigiosi come Fiat, Lancia, Abarth, Jeep, Alfa Romeo e MG, e si distingue per l’affidabilità e la professionalità acquisite in oltre quattro decenni di attività. I clienti possono seguire il concessionario su https://www.instagram.com/harleydavidson_carlomagno/ per tutte le ultime novità ed eventi.

A proposito di Harley-Davidson

Harley-Davidson, Inc. è la società madre di Harley-Davidson Motor Company e Harley-Davidson Financial Services. Sin dal 1903, Harley-Davidson ha guidato l’innovazione nella mobilità su due ruote, realizzando i sogni di libertà dei motociclisti. L’azienda offre una gamma crescente di motociclette all’avanguardia, distintive e personalizzabili, insieme a esperienze di guida Harley-Davidson, parti, accessori, abbigliamento tecnico e moda legati al mondo del motociclismo. Harley-Davidson Financial Services.

