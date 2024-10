La batteria e Libertango: Tullio De Piscopo incanta il pubblico di Camigliatello. «Sono venuto a fare musica»

andamento lento

SPEZZANO DELLA SILA «Sono venuto a fare musica». La batteria suonata dal maestro Tullio De Piscopo cattura l’attenzione del pubblico, giunto in massa a Camigliatello per la prima giornata della Sagra del Fungo. Un appuntamento storico e storicizzato organizzato dal comune di Spezzano della Sila. Piace, e tanto anche al musicista. «Dove sono i porcini?» scherza De Piscopo. Prima di confessare – ai nostri microfoni – il suo amore per la Calabria e la Sila, il maestro racconta un simpatico aneddoto che per un napoletano scaramantico assume evidentemente un significato assai diverso. «Stamattina (ieri, ndr) mi sono svegliato e ho letto una notizia che mi dava morto». Il riferimento è ad una di quelle fake che ogni tanto compaiono sul web, annunciando la dipartita di un personaggio pubblico. «Mi sono dato dei pizzicotti, per capire se fosse vero o se fosse un sogno. Poi ho pensato anche a Pino (Daniele). Per fortuna sono qui, a fare musica».

Tullio De Piscopo

E’ «a musica»

Il concerto che rientra nel progetto “Transumanze Sila Festival” si apre con «le cinque note di Pino Daniele», “Quando” emoziona il pubblico calabrese, al primo accordo parte l’applauso e qualcuno si commuove. Entra De Piscopo, bacchette in mano, la mano sul cuore, uno sguardo in cielo e poi parte lo show. «Questo posto è una meraviglia. Stavo in camera, in albergo, sono andato fuori per raccogliere l’aria fresca. Ho anche rivisto amici che non vedevo da anni». La Calabria per Tullio De Piscopo ha il sapore di casa, l’essenza del Sud, la tradizione, i colori, il sound della musica popolare e quello rock che cattura e incanta quando il maestro si esibisce in un assolo di oltre due minuti strappando gli applausi delle migliaia di fan presenti. E’ un tripudio. De Piscopo annuncia la volontà di suonare un brano “nuovo”, ma scherza, sorride e poi regala una versione straordinaria di “Andamento Lento”.



Il pubblico di Camigliatello

Ai pezzi intervalla racconti, uno su tutti lascia molti a bocca aperta. «Era il 1974, suonavo anche nei night, ma un giorno arriva una telefonata. Annunciavano una mia partecipazione ad un concerto, avrei dovuto suonare con un fisarmonicista: un certo Astor Piazzolla. Ero giovane e poco informato, non lo conoscevo. Ho iniziato a chiedere agli amici informazioni su questo musicista, uno di loro – un profondo conoscitore della musica internazionale – mi dice “Astor Piazzolla non è un fisarmonicista romagnolo, ma uno strumentista d’avanguardia e suona il Bandoneon”». La narrazione prosegue. «All’epoca – continua De Piscopo – non conoscevo l’esistenza di questo strumento. Andai alle prove, mi consegnò lo spartito e lo trovai scarno. Piazzolla si accorse della mia reazione, e iniziò suonare. Rimasi incantato fino a quando chiesi delle cuffie e inizia a suonare la batteria. Stop ordinò Piazzolla e lì pensai di essermi giocato male una grande opportunità. E invece fu l’inizio di una meravigliosa avventura». Il suono della batteria era inedito e insolito per un tango argentino, ma quello non era un “semplice” brano, quello suonato da Piazzolla e De Piscopo era “Libertango”. Da Pino Daniele a Quincy Jones, da Piazzolla a Michael Jackson: Tullio De Piscopo ha “regalato” il suo sound ai più grandi artisti del mondo. Solo «per amore della musica». (f.b.)



Tullio De Piscopo a Camigliatello

