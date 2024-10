La Vibonese non si ferma più, crollo Reggina a Siracusa. Il Locri di Ciccio Cozza vince il derby

calcio serie D

La Vibonese non si ferma più. Quarta vittoria di fila per i ragazzi di mister Facciolo (in foto) contro la cenerentola del girone I Sancataldese. 2- 0 il risultato finale in virtù delle reti messe a segno da Giunta e Terranova al 18′ e al 24′. Con questo successo i rossoblù rosicchiano due punti alla capolista Scafatese, bloccata sul pari dall’Akragas. Ora la vetta è a tre lunghezze di distanza. Dopo il ko casalingo contro la Scafatese, la Reggina di Pergolizzi cade in trasferta anche contro l’altra big del campionato, il Siracusa, a cui basta un gol su calcio di rigore di Maggio per conquistare l’intera pista in palio.

Il Locri di Cioccio Cozza si aggiudica il derby calabrese su campo del Sambiase. A decidere il match Leveque al 66′. (redazione@corrierecal.it)

