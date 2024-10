Mazzuca: «Con Elly Schlein a Mormanno inizia nuovo corso per il Pd calabrese»

l’intervento

COSENZA «La partecipazione della segretaria nazionale Elly Schlein all’evento organizzato dal PD calabrese a Mormanno è stata un successo senza precedenti. Un bagno di folla ha sancito il nuovo corso del partito, voluto fortemente dalla segretaria. Gli Stati Generali della Montagna e delle Aree Interne hanno messo al centro del dibattito nazionale un tema di grande rilevanza, che interessa più della metà del nostro territorio, e che mai prima d’ora era stato affrontato in modo organico da una forza politica». Così in una nota il presidente del consiglio comunale di Cosenza, in quota Pd, Giuseppe Mazzuca, che aggiunge: «Nel suo intervento di ampio respiro, Elly Schlein ha riconosciuto i meriti del partito regionale, guidato da Nicola Irto, di aver intrapreso la giusta strada del rinnovamento. Ha inoltre sottolineato l’impegno del segretario della federazione di Cosenza, Vittorio Pecoraro, che ha saputo mettere a frutto la sua esperienza nei Giovani Democratici per guidare con successo la federazione più grande della regione. Soprattutto, la segretaria ha esortato tutti a non perdere tempo in polemiche interne, ad essere testardamente unitari dentro e fuori, a spalancare le porte a chiunque voglia contribuire al rilancio della Calabria, a non rinchiudersi in anacronistiche logiche di isolamento e a operare sul campo, tra la gente che soffre, per ridare speranza alla regione. Schlein ha tracciato un percorso che, secondo le sue parole, deve partire immediatamente e partire dalla Calabria, unico luogo dove si prenderanno decisioni cruciali, senza aspettare gli ultimi mesi prima delle prossime elezioni, con l’obiettivo di archiviare la tragica esperienza del governo regionale di destra, che tanti disastri sta provocando. Ora tocca a noi, ai nuovi dirigenti del partito calabrese e cosentino, cui auguro buon lavoro, e alla grande comunità democratica, far sì che le parole di Elly Schlein si traducano in azioni concrete, senza che vengano disperse tra polemiche e vecchie dinamiche che i cittadini non ci perdonerebbero».

