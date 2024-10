Cittadella, Dal Canto è il nuovo allenatore. Sabato l’esordio contro il Cosenza

cambio in panchina

CITTADELLA Alessandro Dal Canto è il nuovo allenatore del Cittadella, e prende il posto di Edoardo Gorini, esonerato la scorsa settimana. Classe 1975, nato a Castelfranco Veneto, dopo un passato da giocatore intraprende, nel 2009, la carriera da allenatore. Inizia dal Padova, Primavera e poi in prima squadra, a seguire sarà sulla panchina di Vicenza, Venezia, Arezzo, Siena, Livorno, Viterbese e Carrarese. Nel mezzo anche esperienze con la Nazionale italiana U17 e con le formazioni Primavera di Empoli e Juventus. «A mister Dal Canto il nostro benvenuto in granata, augurandogli il meglio sulla panchina del Cittadella», si legge in una nota della società. L’esordio in campionato arriverà sabato 19 ottobre quando la squadra neo tecnico granata affronterà il Cosenza, in una sfida già determinante in ottica salvezza.

