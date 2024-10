Stasi: «La mia vita è cambiata ma non cambia il percorso che abbiamo avviato»

il messaggio

CORIGLIANO ROSSANO «Ringrazio di cuore per le centinaia di attestati di vicinanza giunti in queste ore da tantissime istituzioni, forze sociali, colleghi sindaci, senza distinzione di schieramento, e da tantissimi singoli cittadini. E’ una situazione con la quale ormai convivo da qualche mese. Ovviamente cambia la vita, ma ringrazio coloro che si occupano della mia tutela con spirito di servizio e preziosa attenzione. Ho fiducia che si possa andare a fondo con le indagini. A parte gli inevitabili cambiamenti personali e familiari, comunque, quanto accaduto non modifica il percorso politico-amministrativo che abbiamo intrapreso con la fiducia dei cittadini». Lo scrive su facebook il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, sotto tutela da quattro mesi, dopo la manomissione della sua autovettura a opera di ignoti.

