Bari-Catanzaro, al via la prevendita dei biglietti per il settore ospiti

calcio serie b

CATANZARO La vendita degli biglietti del settori ospiti dell’anticipo del campionato di serie B tra Bari e Catanzaro in programma verdì sera allo stadio “San Nicola”, partirà alle ore 15 di oggi 15 ottobre, presso i punti vendita del circuito TicketOne e canale web tramite il sito web sscbari.ticketone.it e terminerà alle ore 19:00 del giorno che precede la gara. Il settore ospiti è riservato esclusivamente ai residenti nella Provincia di Catanzaro non vi è obbligo di utilizzo di tessera di fidelizzazione per il settore ospiti. E’ vietata la vendita dei biglietti dei settori locali ai residenti nella Provincia di Catanzaro. Costo del biglietto: 19 euro + 1,00 d.p.

Foto Us Catanzaro

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato