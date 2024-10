Jole, una donna semplice

il ricordo

Ricordare Jole Santelli dopo quattro anni è sempre doloroso. Doloroso per la giovane età che aveva. Ho collaborato con lei in diverse circostanze e anche polemizzato negli anni precedenti. È andata via dopo soli dieci mesi di presidente della Regione, una carica a cui sicuramente non pensava. Jole era una donna intelligente e passionale ma amava molto di più la dimensione nazionale della politica. Era soprattutto una grande garantista e mio avviso è stata un’eccellente sottosegretario alla giustizia. Aveva una formazione socialista riformista e rappresentava questo segmento in Forza Italia. Aveva seguito con diligenza Marcello Pera diventandone un’allieva di livello. Non era immune da difetti come tutti ma aveva il grande pregio dell’umiltà e della propensione ad aiutare i più deboli.

Sono certo che se avesse potuto avrebbe rinunciato alla presidenza regionale cui fu di fatto costretta. Jole oggi sarebbe stata al fianco di Nordio o alla presidenza di una commissione giustizia. La sua dimensione politica va inquadrata in questa formazione di penalista abituata a concertare i provvedimenti con tutte le parti in causa. Ma il suo pregio maggiore era la semplicità, che oggi in politica sembra quasi un torto. E questo le consentiva di avere una trasversalità di consensi. Certo, nella città che persino San Francesco da Paola avversava per la sua attitudine al pettegolezzo, nemmeno lei fu risparmiata da ingiurie. Ma ne accettava tutto con serenità. Essere una donna potente non la riguardava. Come chiunque, come i più grandi, ha fatto errori in politica. Ma l’ha vissuta con passione e generosità e va ricordata soprattutto per la sua umiltà. Che la rende veramente immortale.