Occhiuto: «Lavoriamo per rendere la Calabria una regione centrale del Mediterraneo»

REGGIO CALABRIA «Il futuro della Università Mediterranea e del sistema universitario calabrese è legato al futuro della Calabria. Che sta dimostrando di avere dei distretti dei saperi di grande eccellenza perché tutti gli Atenei calabresi stanno crescendo, ci sono giovani straordinari». E’ il commento del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto presente all’inaugurazione dell’anno accademico della Università Mediterranea di Reggio Calabria. Questa mattina è stata conferita anche la laurea honoris causa al conduttore e divulgatore Alberto Angela.

«L’impegno delle istituzioni è di creare le condizioni perché questi giovani possano rimanere in Calabria. Ecco perché è necessario seminare tanti saperi», prosegue il governatore. La regione «può essere un hub dell’Europa verso il Mediterraneo, verso i paesi che si svilupperanno nel corso dei prossimi anni, grazie al Piano Matteo e altre iniziative dell’Europa, significa prepararsi a fare della Calabria una regione centrale. Abbiamo perso tante occasioni in passato, speriamo di non perdere queste».

Tra tensioni e opportunità, il Mediterraneo rappresenta il centro dell’Italia intera. «Sono convinto sia un driver di sviluppo per una regione come la Calabria. Prima o poi l’Europa dovrà investire in quei paesi che cresceranno con un tasso di incremento del Pil, superiore a quello europeo». (redazione@corrierecal.it)

