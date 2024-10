«Quattro anni senza Jole, proseguiamo seguendo quel percorso di cambiamento»

il valore della memoria

CATANZARO “Quattro anni senza Jole. La prima donna a guidare la Calabria, la prima presidente capace di raccontare al Paese una Regione diversa, aperta, solare, pronta al cambiamento. Proseguiamo seguendo quel percorso, per costruire una Calabria che sia davvero terra di riscatto e opportunità”. Lo scrive su facebook il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, in un post con la foto di Jole Santelli, scomparsa il 15 ottobre 2020 (QUI il ricordo del Corriere della Calabria). Diversi gli omaggi alla prima presidente donna della Calabria. Secondo Simona Loizzo, parlamentare della Lega, “il ricordo di Jole Santelli è vivo in chi le ha voluto bene e si tratta di tantissimi calabresi, di ogni parte politica. Non voglio cadere nella retorica che è quasi inevitabile ma solo ricordare una grande donna che sarebbe stata certamente una grande presidente della Regione. Perché sapeva ascoltare, era incline al dialogo e concepiva il suo ruolo realmente come servizio”. Per Alfredo Antoniozzi, parlamentare di Fratelli d’Italia, “dopo quattro anni è sempre vivo in tutti noi il ricordo di Jole Santelli, strappata via giovane alla vita da una malattia. È stata la prima e unica presidente della Regione Calabria, è stata deputato e sottosegretario alla giustizia. Era una donna capace e sensibile, che avrebbe meritato una lunga vita. Era una donna intelligente, il cui ricordo appartiene a tutta la comunità. È una consolazione sapere che il palazzo della Regione è intitolato a lei. La ricordiamo con grande affetto. Quindi, Luciana De Francesco (FdI), presidente della prima Commissione del Consiglio regionale: “Dopo quattro anni Jole Santelli, la prima donna presidente di Regione in Calabria, appartiene nel ricordo a tutta la comunità politica senza distinzioni. La sua figura si impone tra quelle più prestigiose che la politica ha regalato alla nostra terra. E Jole, pur essendo una donna di partito, non è mai stata una donna di parte ma una politica di altissimo livello personale e culturale”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato