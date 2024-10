Ritrovato a Roma Alessandro Lucà, il 27enne di Gioiosa Ionica scomparso da oltre due mesi

il lieto fine

Una storia a lieto fine quella di Alessandro Lucà, il giovane di Gioiosa Ionica che aveva fatto perdere le proprie tracce dal 9 agosto scorso. Il 27enne, dopo oltre due mesi di ricerche, è stato ritrovato a Roma, dove era stato avvistato più volte. «Alessandro è stato ritrovato e sta bene! Stiamo andando a Roma da lui! Grazie a tutti voi per esserci stati vicini, grazie alle forze dell’ordine che l’anno individuato, grazie alla trasmissione “Chi l’ha visto”, all’associazione Penelope, in particolare al signor Rocco Micale che si è impegnato tantissimo! Grazie anche a tutti i giornalisti che hanno diffuso la notizia utile per la ricerca»: il messaggio condiviso dalla mamma Marcella sui social, dopo settimane di appelli disperati. Oggi la notizia più attesa: Alessandro tornerà finalmente a casa. (m.r.)

