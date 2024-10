sanità

ROCCA DI NETO Inaugurata la Postazione d’Emergenza Territoriale Pet 118 a Rocca di Neto: si tratta di un nuovo presidio per la salute pubblica, un traguardo fondamentale per la sicurezza sanitaria. All’inaugurazione, presieduta dal sindaco di Rocca di Neto Alfonso Dattolo, hanno partecipato le principali autorità locali e provinciali, tra cui il commissario dell’Asp di Crotone Antonio Brambilla, il presidente della Provincia, Sergio Ferrari, il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, numerosi sindaci della provincia, le associazioni del territorio e il personale che sarà impiegato nella nuova struttura. Il commissario dell’Asp Antonio Brambilla, ha sottolineato l’importanza strategica della nuova postazione: “Questa inaugurazione rappresenta un passo decisivo per migliorare la rete dell’emergenza sanitaria nella provincia di Crotone. La Pet 118 di Rocca di Neto non è solo una risposta alle emergenze, ma un segnale forte dell’impegno delle istituzioni nel potenziare i servizi sanitari territoriali”. A sua volta il presidente della Provincia Ferrari ha dichiarato: “Il lavoro di squadra tra gli enti locali, le associazioni e l’Asp è stato essenziale per raggiungere questo risultato. Questo presidio potenzierà la capacità di intervento sul territorio, garantendo una risposta più rapida ed efficiente alle emergenze. È una vittoria per tutti noi”. Durante la cerimonia, i sindaci della provincia di Crotone e le associazioni locali hanno espresso il loro apprezzamento per questo nuovo servizio, che migliorerà significativamente la capacità di risposta alle emergenze in tutta la zona. Il momento più emozionante è stato il discorso del sindaco di Rocca di Neto, Alfonso Dattolo, visibilmente commosso per questo importante traguardo. “Questo risultato è frutto di un lungo lavoro sinergico tra il Comune, l’Asp e tutte le istituzioni coinvolte. Abbiamo investito molto, non solo economicamente, ma anche emotivamente. All’inizio del nostro mandato, ci siamo trovati davanti a una struttura che era in uno stato di abbandono e degrado. Abbiamo voluto fortemente recuperarla, perché credevamo nel suo potenziale e nel valore che avrebbe potuto dare alla comunità. Oggi, con orgoglio, possiamo dire che quella visione è diventata realtà. Abbiamo fatto sacrifici, rinunciando a qualche evento più grande, ma lo abbiamo fatto con uno scopo ben preciso: offrire ai nostri cittadini un luogo che fosse davvero utile, un servizio essenziale per tutti. E ne è valsa la pena”. Il sindaco Dattolo ha poi aggiunto: “A breve partiranno i lavori per il completamento della struttura, che ospiterà la futura Casa della Comunità, un luogo dedicato alla salute e al benessere di tutti i cittadini. Questo progetto rappresenta una scommessa importante per Rocca di Neto e tutta la Valle e sono certo che riusciremo a offrire servizi sempre più efficaci e vicini alle esigenze della popolazione2. La nuova postazione PET 118, operativa 24 ore su 24, sarà gestita da personale specializzato, pronto a rispondere in modo rapido ed efficiente alle chiamate di emergenza. L’investimento complessivo rappresenta un impegno tangibile da parte dell’amministrazione comunale verso il potenziamento delle infrastrutture sanitarie locali, in un’ottica di rafforzamento della rete di assistenza territoriale. Con questa inaugurazione, l’amministrazione di Rocca di Neto dimostra un’attenzione crescente verso il benessere e la qualità della vita dei propri cittadini, guardando con ottimismo al futuro della sanità locale.

