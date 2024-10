Tirocinanti, Calabrese: «Stiamo trovando le soluzioni, ma tante persone sono state illuse»

sos lavoro

CATANZARO «C’è un grande impegno da parte della Regione per risolvere problematiche serie» tra cui quella dei tirocinanti di inclusione sociale (Tis). Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, parlando della vertenza dei tirocinanti a margine della conferenza stampa per presentare il Piano per l’occupazione 2021-27. Calabrese ha osservato: «Abbiamo tracciato una linea abbastanza chiara che abbiamo condiviso anche con il ministro della Funzione Pubblica e stiamo lavorando in quella direzione, perché è un bacino che va svuotato. Sono stati spesi finora oltre 200 milioni di euro e non si è creato un posto di lavoro. Abbiamo cercato di studiare e di analizzare questo bacino fatto di 4.000 persone, mille dei quali hanno più di 60 anni di età, e stiamo trovando le soluzioni attraverso un assegno di inclusione sociale per gli over 60, attraverso forme di incentivi agli enti locali e alle aziende pubbliche per poterli riassumere, attraverso un voucher, attraverso anche una fuoriuscita volontaria. Quindi – ha proseguito l’assessore – ci sono una serie di misure con il Dipartimento Lavoro, con il Dipartimento Programmazione, stiamo trovando anche le risorse. C’è un confronto costante in un tavolo romano con il ministro della Funzione Pubblica, ii ministro del Lavoro, i rispettivi tecnici ministeriali. Stiamo andando in quella direzione ma bisogna capire che è una situazione che forse non andava creata in Calabria: tante persone sono state illuse. Oggi stiamo cercando – con grande impegno, serietà, ma senza illudere nessuno – di trovare una soluzione definitiva, che è necessaria. Abbiamo fatto approvare nei giorni scorsi una norma che ci consente di poter prorogare per un altro anno questo bacino, abbiamo già individuato i 30 milioni di euro necessari per fare questa azione. Il Dipartimento Lavoro ha già avviato tutta l’istruttoria amministrativa per prevedere la proroga, contemporaneamente – ha concluso Calabrese – stiamo lavorando a quelle misure annunciate a Roma all’ultimo tavolo ministeriale». (c. a.)

